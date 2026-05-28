Aktuální držitel Nobelovy ceny za ekonomii Philippe Aghion se věnuje především kreativní destrukci. Nástup umělé inteligence bude podle něj destruktivní hodně, ale zároveň vytvoří taky obrovské množství příležitostí. Evropa jako celek má s růstem ekonomiky a s inovacemi velký problém. Přesto ale v rozhovoru s HN mluví o třech zemích kontinentu, které jsou pro ostatní včetně Česka inspirativní.
Čeká nás v důsledku AI doba masové nezaměstnanosti, kdy lidé budou přicházet o práci a firmy krachovat?
Určitě dojde k narušení pracovního trhu. Každé zaměstnání je v podstatě souborem jednotlivých úkolů a AI řadu těchto úkolů nahradí. Existují profese, v nichž AI zvládne drtivou většinu těchto dílčích činností, a právě tyto obory jsou v ohrožení a mohou zcela zmizet.
Na druhou stranu ale AI nová pracovní místa taky vytváří. Firmy, které ji zavádějí, se stávají produktivnějšími, a tím pádem i konkurenceschopnějšími. To zvyšuje poptávku po jejich produktech, což je nutí najímat další lidi. Říkáme tomu efekt produktivity. Navíc bude AI generovat mnohem více nových nápadů a nové nápady znamenají nová pracovní místa. Dočkáme se tedy jak destrukce, tak i vytváření nových pozic. Ostatně to vidíme už dnes. Data o vlivu generativní AI na zaměstnanost ve Francii zatím žádný negativní dopad na počet pracovních míst neukazují.
