Česká ekonomika vzrostla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 2,2 procenta. Vyplývá to ze zpřesněného odhadu, který v pátek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). O desetinu procentního bodu zlepšil svůj první odhad z konce dubna. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,2 procenta.
Meziroční růst HDP byl podpořen zejména vyššími výdaji na konečnou spotřebu, zvýšily se o 2,9 procenta. Tvorba hrubého fixního kapitálu pak vzrostla o 7,3 procenta. Negativní vliv naopak měla změna stavu zásob a saldo zahraničního obchodu, které se snížilo o 16,7 miliardy na 114,7 miliardy korun.
