Evropská komise zhoršila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle ní zvýší o 1,8 procenta, uvedla ve čtvrtek komise v jarní ekonomické prognóze. V předchozím listopadovém výhledu unijní exekutiva počítala pro letošek s růstem o 1,9 procenta. V příštím roce potom růst českého HDP podle komise zrychlí na 2,4 procenta. Loni česká ekonomika rostla o 2,6 procenta.
Růst spotřebitelských cen zrychlí z 2,3 procenta v loňském roce na letošních 2,7 procenta a 2,8 procenta v roce 2027, což komise přičítá zejména energetickému šoku. Cílem České národní banky je dvouprocentní inflace.
Guvernér ČNB prý klidně zdrtí ekonomiku. Proč tak tvrdá slova, proč zrovna teď?
Hlavním tahounem růstu ekonomiky zůstává domácí poptávka, zejména spotřeba domácností, kterou podporuje růst reálných mezd a postupný pokles míry úspor. Spotřeba domácností v roce 2025 poprvé překonala úroveň před pandemií covidu-19 a v následujících letech by měla růst tempem těsně pod třemi procenty.
Trh práce zůstává napjatý, přestože se očekává mírný nárůst nezaměstnanosti z 2,8 procenta v roce 2025 na 3,2 procenta v roce 2027. I tak ale bude tuzemská nezaměstnanost jedna z nejnižších v EU. Deficit veřejných financí se zvýší z loňských 2,1 procenta HDP na letošních 2,8 procenta a 2,9 procenta HDP v roce 2027, pokud se nezmění politická opatření.
Export poroste díky obranným výdajům klíčových obchodních partnerů, ale negativně jej ovlivní americká cla, vysoké ceny energií a celková globální nejistota. Vývoj v mezinárodním obchodě nadále představuje pro českou ekonomiku výrazné riziko.
Obchodníci jsou nervózní, tlak na zemědělce stoupá. Kdy se válka proti Íránu propíše do cen potravin?
K pozitivnímu hospodářskému vývoji přispějí investice, a to díky efektivnějšímu čerpání fondů EU, oživení rezidenční výstavby a vyšší domácí i zahraniční poptávce v průmyslu.
Svůj letošní výhled v květnu zhoršila také Česká národní banka. HDP podle ní vzroste o 2,5 procenta, předchozí predikce z února čekala růst 2,9 procenta. Příští rok podle centrální banky hospodářský růst zrychlí na 2,7 procenta. I v tomto případě ho ale ČNB revidovala na nižší hodnotu, protože v únoru předpokládala zvýšení HDP v příštím roce o 2,9 procenta.
I přes zhoršení výhledu zůstává ČNB optimističtější než ministerstvo financí. To ve své dubnové predikci předpokládá letošní růst HDP 2,1 procenta a v příštím roce 2,4 procenta.
Prognóza Svazu průmyslu a dopravy ČR počítá s růstem o 2,6 procenta. Pokud by se ale prodlužovala válka proti Íránu, vzroste letos český HDP podle svazu pouze o 2,2 procenta. Ještě výraznější dopad by prodloužený konflikt s Íránem podle prognózy svazu měl na hospodářský výkon v příštím roce, kdy by HDP vzrostl pouze o 1,4 procenta místo o 2,3 procenta a inflace by dosáhla 4,2 procenta namísto 2,7 procenta.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist