Podnikatelská nálada v Německu se v dubnu opět zhoršila. Pokles byl přitom větší, než čekali analytici. Hodnota indexu institutu ZEW klesla na 84,4 bodu, uvedl institut ve své páteční zprávě. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že index klesne ze zpřesněné březnové hodnoty 86,3 bodu pouze na 85,5 bodu. Hodnota indexu je teď nejnižší od března 2020.
„Podnikatelé hledí výrazně pesimističtěji na nadcházející měsíce. I svoji současnou situaci hodnotí hůře. Íránská krize tvrdě zasáhla německé hospodářství,“ uvedl v tiskové zprávě prezident Ifo Clemens Fuest.
Ve zpracovatelském průmyslu se nálada podle Ifo zhoršila. Vliv na to měla výrazně pesimističtější očekávání dalšího vývoje, především v chemickém průmyslu. Podniky podle Ifo uváděly, že se potýkají stále více s problémy při dodávkách surovin či polotovarů. V sektoru služeb se podnikatelská nálada také silně zhoršila. Zvlášť je to podle Ifo znatelné v logistice. V obchodě hodnota indexu rovněž klesla. Podnikatelská nálada se výrazně zhoršila i ve stavebnictví, kde se index propadl o deset bodů.
Německo je největším obchodním partnerem Česka, řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V posledních letech se ale německá ekonomika potýká s řadou problémů, mimo jiné kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, americkým clům či konkurenci z Číny. K tomu se přidaly problémy s růstem cen energií vyvolaným právě konfliktem na Blízkém východě. Boje narušily plavbu Hormuzským průlivem, který je klíčový pro přepravu ropy či hnojiv z Perského zálivu.
Německá vláda ve středu snížila odhad letošního růstu hospodářství o polovinu. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle ministryně Katheriny Reicheové zvýší jen o 0,5 procenta. Vlastní prognózu zveřejnila na začátku dubna i pětice předních německých hospodářských institutů, podle kterých se letos HDP Německa zvýší o 0,6 procenta.
