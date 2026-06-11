V okrese Baltimore v Marylandu seděl 20. října 2025 sedmnáctiletý student jménem Taki Allen po fotbalovém tréninku před svou střední školou, když bezpečnostní kamera vybavená umělou inteligencí rozeznala v jeho kapse zbraň. Během několika vteřin dorazila policejní vozidla, strážníci vytáhli zbraně a Allena donutili kleknout si a nasadili mu pouta, zatímco ho prohledávali. Našli pouze zmačkaný sáček s chipsy Doritos. Chybná identifikace předmětu umělou inteligencí a následná lidská rozhodnutí proměnila běžný večer v traumatizující konfrontaci.

Není to ojedinělý exces tohoto typu. V červenci téhož roku policisté s pistolemi v rukou zatkli Angelu Lippsovou, babičku z Tennessee, zatímco hlídala svá čtyři vnoučata. Software pro rozpoznávání obličeje ji nesprávně spojil s podvodnými trestnými činy v Severní Dakotě, kterou přitom nikdy nenavštívila. Přesto strávila ve vězení pět měsíců a propuštěna byla až na Štědrý den.

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Co se dočtete dál

  • Proč AI při rozpoznávání obličejů často chybuje.
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