Podruhé v tomto týdnu musí bankovní skupiny v čele s Českou spořitelnou, ČSOB anebo Komerční bankou řešit zásah „zvenčí“, který významně promluví do jejich podnikání. Nejprve ministerstvo financí představilo návrh reformy zákona, která plánuje drasticky osekat poplatky, jež penzijní společnosti vyberou od svých klientů. Následně se se svými požadavky přišla Česká národní banka (ČNB).
Její bankovní rada ve čtvrtek na svém jednání o finanční stabilitě zvýšila požadavky na objem peněz, které banky musí držet v rezervě pro případy, že se zhorší ekonomická situace v zemi. Došlo k tomu prostřednictvím navýšení sazby takzvané proticyklické kapitálové rezervy, a to o 0,25 procentního bodu na 1,5 procenta. Centrální bankéři argumentují zejména kombinací pokračující silné úvěrové aktivity a současně růstem cen rezidenčních nemovitostí.
Co se dočtete dál
- Proč ČNB chce, aby si banky odkládaly do rezerv více peněz.
- Jak se to projeví v hospodaření bank.
- V čem to pocítí sami klienti.
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