Skoro to vypadalo, že už začala tradiční špindlerovská pouť. Ale ne, ta se přece každoročně koná až v závěru června. V centru nejznámějšího horského střediska se v sobotu konala trochu jiná slavnost se stánky a zástupy lidí. Developerská skupina Penta Real Estate Marka Dospivy ve spolupráci s městem veřejnosti poprvé ukázala, jak by mohlo vypadat budoucí srdce Špindlerova Mlýna.
Své dopracované návrhy zde poprvé prezentovala trojice vítězných architektonických studií – tedy český ateliér ADR Petra Koláře a Aleše Lapky, studio OV Architekti Jiřího Opočenského a Štěpána Valoucha a slovenské studio Sadovsky & Architects.
Co se dočtete dál
- Jak by nové náměstí Špindlu mohlo vypadat.
- Jaké prvky architekti navrhují.
- Kdy by se mohlo začít stavět.
- Jaký je postoj místních obyvatel.
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