Tradičně vztahově složitý Svaz lyžařů ČR má nové vedení. Páteční volební konference jej zvolila nebývalou většinou, nový prezident se tak bude opírat o neobyčejně silný mandát i vlivné spojence. 

Po necelých čtyřech letech totiž skončil ve funkci sportovní manažer David Trávníček, dlouhodobě spojený s agenturou Sport Invest. Jeho éru poznamenalo jeho trestní stíhání v případu údajného ovlivňování veřejné zakázky od státní agentury CzechTourism a také ztrátový Světový pohár v alpském lyžování žen ve Špindlerově Mlýně. Přestože mu měl mandát vypršet až příští rok, nakonec se rozhodl rezignovat už letos. 

 

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Co se dočtete dál

  • Kdo je nový šéf lyžařského svazu.
  • Jaký miliardář jej ve volbě podporoval.
  • O kom se také uvažovalo do čela svazu.
  • Jaké problémy Svaz lyžařů ČR musí řešit.
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