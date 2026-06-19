V minulosti to byl vyhledávaný a současně poměrně vzácný „suvenýr“, který si turisté vozili z Německa. Ovšem dnes lze „gumové medvídky“ od německé rodinné firmy Haribo běžně koupit v supermarketech i na mezinárodních letištích. Hoteloví hosté nalézají pestré sáčky na polštáři jako sladkou pozornost podniku.

Společnost Haribo loni vyrobila rekordních 57,6 miliardy kusů těchto medvídků, tedy asi sedm na jednoho obyvatele planety a průměrně 160 milionů denně.

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  • Jak vznikla společnost Haribo.
  • Jak v posledních desetiletích vypadala její akviziční jízda.
  • Kde všude po světě staví nové továrny.
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