Elektromobilita už dávno není jen tématem automobilek. Do hry vstupují otázky technologické závislosti, průmyslové konkurenceschopnosti, energetické bezpečnosti i budoucnosti tisíců pracovních míst. Jaké hrozby a příležitosti přináší přechod k elektrickým vozům evropské ekonomice, řešili účastníci letošní konference Forum Elektromobilita 2026, kterou na Výstavišti v pražských Holešovicích uspořádaly Hospodářské noviny ve spolupráci s LEEF Technologies.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký podíl hodnoty elektromobilu představují baterie a software.
  • Jaký dopad má čínská nadkapacita a tlaky na ceny evropského průmyslu.
  • Jakou strategii by měla Evropa zvolit mezi otevřeným trhem a ochranou průmyslu.
  • Jak elektromobilita promění byznys a příjmy autorizovaných servisů.
  • Jak se bude vyvíjet trh ojetých elektromobilů.
  • Jaké riziko představují data z vozidel a kybernetická bezpečnost.
  • Jaké nástroje financování a průmyslové politiky pomohou dohnat technologickou mezeru.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.