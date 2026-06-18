Fotbalová Dukla stojí na prahu jednoho z nejzásadnějších rozhodnutí své novodobé historie. Její majitel Matěj Turek plánuje výstavbu zcela nového stadionu. Současný domov klubu, Juliska, podle něj nesplňuje nároky moderního fotbalu a omezuje další rozvoj. V rozhovoru naznačuje, kde by nový stadion mohl vyrůst, v jakém časovém horizontu a s jakou kapacitou. Řeč je také o budoucnosti Dukly po sestupu z nejvyšší soutěže, snaze změnit dlouhodobou klubovou „mentalitu oběti“ i o tom, proč považuje investice do infrastruktury za jednu z nejvíce podceňovaných oblastí českého fotbalu. Turek zároveň přibližuje strategii svého fondu 10X a vysvětluje, proč opouští akciové trhy. Popisuje také, jak Dukla zapadá do širšího portfolia jeho investic, které zahrnuje například Vinohradský pivovar, e-shop Avenberg nebo start-upy Upsteaks, Zuri a Flowpay.

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Co se dočtete dál

  • Kde by mohl vyrůst nový stadion Dukly a jakou kapacitu by mohl mít.
  • Jak chce Turek reagovat na sestup z nejvyšší soutěže a jaké ambice má do budoucna.
  • Proč jsou podle Turka investice do fotbalové infrastruktury dlouhodobě podceňované.
  • Proč Turek přestal věřit akciovým trhům a v čem nyní hledá hodnotu.
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