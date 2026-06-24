Aleš Kuchař je bosý. Sbíhá schody do moderního proskleného prostoru, kde nyní vzniká nový showroom. „Chceme se potkávat s lidmi a víme, jak je důležité si naše produkty osahat,“ vysvětluje zakladatel východočeského výrobce ložního povlečení Darré. 

Před třemi lety přesunul svou textilku na okraj vesnice Vysokov, poblíž Náchoda, obklopené poli a pastvinami. A právě zde, jen pár kilometrů od polských hranic, dokončuje „výkladní skříň“ svého podniku. Otevřít plánuje začátkem podzimu. Práce postupují pomaleji, než původně očekával. Na stavbě i vybavení showroomu se budou podílet výhradně české firmy, řada z nich navíc z regionu.

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Co se dočtete dál

  • Jak přesně showroom ovlivní prodeje a kdy se investice vrátí.
  • Jaká je strategie pro získání GOTS certifikace pro celý sortiment.
  • Jak smrt spoluzakladatele ovlivnila další fungování firmy.
  • Jaké konkrétní kroky chystají pro expanzi na polský a německý trh.
  • Jaké jsou detaily investice do cizojazyčných webů a modernizace e-shopu.
  • Jak vypadá výrobní síť dodavatelů a smlouvy s regionálními šičkami.
  • Jaké jsou finanční cíle firmy včetně cílové EBITDA a časového horizontu.
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