Češi mají velký hlad po Dluhopisech republiky. Podle ministerstva financí už jich objednali za více než 60 miliard korun. I když může jít o zajímavý konzervativní produkt ke zhodnocení peněz, pořád se jedná primárně o půjčku státu, který má hlubokou díru mezi příjmy a výdaji. Například příští rok by mohl rozpočtový schodek podle Národní rozpočtové rady přesáhnout 350 miliard korun.

Český státní dluh v prvním čtvrtletí vzrostl na rekordních 3,72 bilionu korun. To odpovídá zhruba 43 procentům hrubého domácího produktu (HDP). České tempo zadlužování je v posledních letech na evropské poměry nebývale rychlé a za problém to na konferenci reVize Česka označil také prezident Petr Pavel. S odbržděnými deficity veřejných financí se však potýkají také další země. To s sebou přináší skrytou hrozbu, na kterou mohou nakonec doplatit všichni.

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Co se dočtete dál

  • Proč je zadlužování hrozba a jak to může ovlivnit centrální banky.
  • Co by kvůli hrozbě fiskální dominance měli dělat investoři.
  • Jaký to může mít dopad na držitele dluhopisů.
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