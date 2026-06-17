Taxislužba Liftago opět nakupovala konkurenci. Pod novými majiteli, skupinou Livesport podnikatele Martina Hájka, se od loňského roku stále snaží rozšiřovat své portfolio. Díky akvizicím chce bojovat s nadnárodními hegemony v podobě Boltu a Uberu o větší podíl na trhu. Po akvizicích společností Svez.se a DriveCzech nyní koupila další domácí taxislužbu.

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  • Koho Liftago koupilo.
  • Jak to firmě pomůže.
  • Jak se Liftago proměnilo.
  • Na co cílí dál.
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