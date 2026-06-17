Taxislužba Liftago opět nakupovala konkurenci. Pod novými majiteli, skupinou Livesport podnikatele Martina Hájka, se od loňského roku stále snaží rozšiřovat své portfolio. Díky akvizicím chce bojovat s nadnárodními hegemony v podobě Boltu a Uberu o větší podíl na trhu. Po akvizicích společností Svez.se a DriveCzech nyní koupila další domácí taxislužbu.
Co se dočtete dál
- Koho Liftago koupilo.
- Jak to firmě pomůže.
- Jak se Liftago proměnilo.
- Na co cílí dál.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.