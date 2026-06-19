V rámci personálních čistek na ministerstvu životního prostředí přišla o místo řada úředníků, které nahradili nekvalifikovaní lidé blízcí straně Motoristé sobě. Jedním z nejdiskutovanějších odchodů byl vyhazov odborníka na akcelerační zóny a absolventa Oxfordu Martina Abela, který skončil po slovní přestřelce s vládním zmocněncem pro Green Deal Filipem Turkem (Motoristé sobě). Zkušený úředník má však již nové místo.

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Co se dočtete dál

  • Jakou pozici získal známý úředník.
  • Jaké je zaměření nového nadačního fondu.
  • Jakou roli sehrál při jeho založení Luděk Sekyra.
  • Kolik peněz má fond k dispozici.
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