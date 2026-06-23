Když si před pěti lety Češi brali hypotéky se sazbou kolem dvou procent, málokdo předpokládal, že při příští fixaci budou úroky začínat pětkou. Přesně takové letos a příští rok čekají statisíce splácejících. Největší vlna refixací od covidového hypotečního boomu přichází ve chvíli, kdy se podle expertů tato úroveň stává novým standardem.
Letos skončí nebo skončila fixace hypoték v objemu přibližně 460 miliard korun. V přepočtu jde zhruba o 150 tisíc hypotečních úvěrů. Ve druhé polovině tohoto roku čeká nová sazba asi 65 tisíc půjček na bydlení. Rok 2027 přinese ještě větší vlnu končících fixací. Podle obchodního ředitele skupiny Partners Jana Brejla v letech 2026 a 2027 skončí fixace úvěrů v celkovém objemu až 960 miliard korun, což odpovídá téměř polovině českého hypotečního trhu.
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