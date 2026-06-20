Osud kolabující retailové skupiny Twist, která stojí za značkami Kytky od Pepy, Trdlokafe, Bubblify, OXO nebo Kofi Kofi, v Hospodářských novinách pozorně sledujeme a popisujeme už několik měsíců. Zatímco hlavní linie příběhu se teď přelily do pozičních právních bitev v rámci probíhajících insolvencí jednotlivých firem, mimo pozornost veřejnosti se linou další, mnohdy dosti překvapivé dějové linky.
Ať už jde o nově vznikající retailový projekt BOServices, kterým se investor Ondřej Benáček se svojí skupinou CEIP snaží oslovit značně otrávené franšízanty Twistu k nové spolupráci, nebo o jedno hodně nečekané spojenectví s dalším miliardářem, kterému se v maloobchodním byznysu příliš nedaří.
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