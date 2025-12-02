První veterinární kliniku založil Petr Šrenk s kolegy už v 90. letech v Brně. Název dostala po švýcarském profesorovi neurologie Andrém Jaggym, u kterého byl Šrenk po studiích na praxi. V roce 2008 pak vznikla pražská klinika se stejným názvem a zaměřením na neurologii. Před několika lety v obou nemocnicích koupila většinový podíl skupina Vetino podnikatele Tomáše Chrenka. Podle zakladatele to byla nutnost: mezi kolegy nenašel odvážného nástupce, který by byl ochoten kliniku dále rozvíjet.
Co se dočtete dál
- Proč špičkovým veterinárním klinikám chybí kvalitní lékaři.
- V čem pomůže klinice, když ji koupí miliardář a zařadí do sítě veterin.
- Proč stojí vyšetření psa na magnetické rezonanci 25 tisíc.
