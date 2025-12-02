První veterinární kliniku založil Petr Šrenk s kolegy už v 90. letech v Brně. Název dostala po švýcarském profesorovi neurologie Andrém Jaggym, u kterého byl Šrenk po studiích na praxi. V roce 2008 pak vznikla pražská klinika se stejným názvem a zaměřením na neurologii. Před několika lety v obou nemocnicích koupila většinový podíl skupina Vetino podnikatele Tomáše Chrenka. Podle zakladatele to byla nutnost: mezi kolegy nenašel odvážného nástupce, který by byl ochoten kliniku dále rozvíjet.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč špičkovým veterinárním klinikám chybí kvalitní lékaři.
  • V čem pomůže klinice, když ji koupí miliardář a zařadí do sítě veterin.
  • Proč stojí vyšetření psa na magnetické rezonanci 25 tisíc.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.