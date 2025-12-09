Trh se třemi miliony potenciálních zákazníků, který každoročně generuje tržby v řádu desítek miliard. Chovatelská vášeň Čechů vytvořila výnosné byznysové příležitosti. Díky humanizaci péče o zvířata je jejich škála široká a dál roste: od potravy a základních potřeb přes oblast zdraví, finančnictví a dalších služeb včetně té poslední, tedy kremace. Stejně pestrá je skupina podnikatelů, která se do podnikání v chovatelském sektoru pustila. Zatímco ve službách jde většinou o drobné podnikatele či malé firmy, miliardový objem tržeb v nejlukrativnějších oblastech distribuce krmiv či veterinární péče láká velké investiční skupiny.
Co se dočtete dál
- Který český miliardář se rozhodl investovat do byznysu kolem domácích zvířat.
- Které segmenty trhu s mazlíčky jsou nejvýnosnější a kde chovatelé nejvíc nakupují.
- Jak se blíží služby pro domácí zvířata těm lidský – od financí až po pohřebnictví.
