Zná to každý chovatel psa, kočky nebo jiného domácího mazlíčka: i při sebelepší péči je čas od času nutná návštěva veterináře. Končívá doporučením, jak neduhy zvířete řešit, a v lepším případě má zvěrolékař připraven papír s instrukcemi, co všechno nakoupit. V horším si zákazník musí všechno zapamatovat. Digitální věk ale nabízí i jiné cesty, jak dokládá činnost českého start‑upu Vetstor. Zakladatelé přišli s inovací, která péči usnadňuje. Jeho aplikace propojuje zdravotní dokumentaci v informačním systému veterinární ordinace s mobilem chovatele. Tam majitel zvířete najde všechny potřebné informace, třeba jaké dietní krmivo nebo doplněk stravy pro lepší kondici mazlíčka koupit. Vetstor je navíc zároveň e‑shopem, kde je všechno potřebné k dispozici – stačí objednat a druhý den převzít zásilku.
- Na čem je založený byznys model start-upu Vetstor.
- Jaký zájem je o platformu mezi veterináři.
- Kdy a v kterých zemích chce firma začít evropskou expanzi.
