Čínské Temu pálí v Evropě obrovské balíky peněz za reklamu. Přesto se mu nedaří zopakovat úspěch z jihovýchodní Asie, kde během několika let ovládlo e-commerce. Podle šéfa Heureka Group Davida Chmelaře se to možná ani nestane. Od července navíc Evropská unie zavádí nové clo na levné zásilky z Číny, čímž oslabí jednu z klíčových výhod, na kterých Temu a podobné platformy vyrostly. Skutečná hrozba pro českou e-commerce ale podle Chmelaře přichází odjinud. Umělá inteligence může během několika let odříznout desetitisíce e-shopů od zákazníků a zároveň zaplavit internet profesionálně vypadajícími podvodnými obchody. Zatím se však tuzemské e-shopy drží. Jejich počet se navzdory dřívějším předpovědím o masivním úbytku dlouhodobě pohybuje kolem 50 tisíc. A paradoxně jim pomáhá mimořádně náročný český zákazník, tvrdí šéf Heureky, kterou vlastní PPF společně s EC Investments Daniela Křetínského a Patrika Tkáče.

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