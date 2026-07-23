Je sobotní večer a vy jste si právě stáhli novou aplikaci pro rozvoz jídla. Prohlédli jste si nabídku, vybrali si pár pokrmů, zadali objednávku a teď můžete online sledovat, kdy vám jídlo dorazí. Jenže jídlo nepřichází – a vy jste to ani nečekali. Nic jste nezaplatili, protože web nabízí pouze fiktivní zboží.

Na první pohled to působí absurdně, přesto je tento nový virální trend speciálních webů, které umožňují fiktivně „nakupovat“ jídlo, oblečení nebo jiné produkty bez reálných nákladů, stále populárnější. Jen jedna jediná taková aplikace FoodNeverComes se chlubí téměř jedním milionem „uspokojených chutí“.

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Co se dočtete dál

  • Jak fungují „dopaminové“ weby.
  • Proč nás může i fiktivní nákup uspokojit.
  • A proč může vést k závislosti.

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