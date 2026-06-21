Summit ekonomicky vyspělých zemí G7 v Évianu měl být chvílí, kdy bohaté demokracie srovnají krok v otázce AI. Místo toho odhalil, kdo drží karty – a Evropa mezi nimi fakt není!
U pracovního oběda 17. června se vedle Trumpa, Macrona, Merze, Meloniové, Carneyho, Takaichiové a Starmera sešlo kolem tuctu šéfů technologických firem.
Pět bylo amerických: Altman (OpenAI), Amodei (Anthropic), Hassabis (Google DeepMind), Benioff (Salesforce), Wang (Meta). Každá další země vyslala přesně jednoho: Mensch za francouzský Mistral, Rombach za Black Forest Labs (DE), Riparbelli za Synthesia (UK), Sharka za Domyn (IT), Gomez za kanadský Cohere. Symbolika nemohla být jasnější.
Šéfové amerických firem mluvili jako ti, kdo rozdávají. Altman vyzval k „mezinárodnímu fóru“ se standardy – ale pod vedením USA. Amodei a Hassabis volali po koalici vedené Spojenými státy a po obchodu s čipy, který vyloučí Čínu.
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Gomez z Cohere to řekl bez obalu: demokracie by se měly snažit produkovat aspoň „druhou nejschopnější AI“. Tedy přiznání, že o první ligu hrají jen dvě země: USA a Čína. Evropa v té větě nefiguruje. A pak ta událost, která debatu pevně zarámovala.
Pět dní před summitem Washington jednostranně uvalil exportní kontroly na nejvýkonnější modely Anthropicu (Fable 5 a Mythos 5) a donutil firmu vypnout je po celém světě – poprvé v historii u komerčního AI modelu. A to i vůči spojencům.
Británie podle zpráv lobbovala za obnovení přístupu a byla odmítnuta. EU žádala model alespoň ke studiu. Marně.
Macron reagoval přesně tak, jak se od pozice slabšího čeká. Varoval, že americkou AI nikdo nekoupí, když ji lze „ze dne na den vypnout“, a slíbil víc peněz do vlastního průmyslu a mlhavou „platformu pro spolupráci demokracií“.
Jinými slovy: protože u amerického stolu nerozhodujeme, postavíme si stůl vlastní. Bruselský mluvčí ještě stihl prohlásit: „Zkuste najít důvěryhodnějšího partnera, než je Evropa“ – což je věta, kterou pronáší ten, kdo se o důvěru teprve uchází, ne ten, kdo ji rozdává.
Výsledek? Ani jeden závazný dokument k AI – jen devět prohlášení, z nichž se umělé inteligence dotýkalo pouze to o bezpečnosti dětí online.
Skutečným výstupem byla scéna sama: tři americké firmy jako rovnocenní partneři hlav států, Washington s prstem na vypínači a Evropa, která žádá o přístup a dostává odmítnutí. Otázka „kdo dostane místo u stolu“ má v AI jasnou odpověď. Pro Evropu je to mizerná odpověď.
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