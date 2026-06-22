Akcie polostátní energetické společnosti ČEZ dlouhodobě patří mezi nejobchodovanější na pražské burze. Minulý týden se však objemy dostaly na nejvyšší úrovně od srpna loňského roku. Kvůli velkému výprodeji cenné papíry do čtvrtka ztratily zhruba 7,8 procenta. Teprve v pátek přišel obrat, když jejich hodnota vzrostla o 3,3 procenta. Turbulentní týden měl na svědomí především jeden zahraniční investor, který se začal akcií ČEZ ve velkém zbavovat.

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Co se dočtete dál

  • Proč velký zahraniční investor prodával.
  • Jakou souvislost to může mít s plánem na zestátnění.
  • Jak postupovali další držitelé akcií ze zahraničí.
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