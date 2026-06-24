Cena zlata se ve středu poprvé od loňského listopadu propadla pod psychologicky důležitou hranici 4000 dolarů (více než 85 600 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Přispívá k tomu silnější americký dolar a také očekávání vyšších úrokových sazeb. Investoři sledují i mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem, uvedla agentura Reuters.
Po 15:00 našeho času vykazovala cena zlata k okamžitému dodání pokles o více než tři procenta na 3979 dolarů za unci. Koncem ledna se dostala až na rekordních 5594,82 dolaru za unci, od té doby tudíž klesla o více než 1500 dolarů.
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Trhy nyní spekulují, že by americká centrální banka (Fed) mohla do konce letošního roku zvýšit úrokové sazby třikrát. To je výrazný posun proti minulému týdnu, kdy trhy počítaly s jedním zvýšením. Základní úroková sazba v USA je teď v pásmu 3,50 až 3,75 procenta.
Očekávání růstu úrokových sazeb v USA přispívá k růstu kurzu americké měny. Silnější dolar pak zdražuje zlato pro držitele jiných měn, jejich zájem o kov se tak snižuje.
„Trh počítá se zvýšením sazeb už v září, a to kvůli jestřábímu postoji Fedu,“ uvedl nezávislý obchodník s kovy Tai Wong. „Růst kurzu dolaru na 13měsíční maximum v kombinaci s nižšími inflačními očekáváními vyvíjí silný tlak na drahé kovy,“ dodal. Jestřábím postojem se rozumí tendence ke zpřísňování měnové politiky, a tedy i ke zvyšování sazeb.
Zlato je obecně považováno za bezpečnou investici v dobách geopolitického napětí nebo krize. Vyšší úrokové sazby ale snižují atraktivitu zlata, které nenese úrok ani dividendu. Investoři pak dávají přednost aktivům s výnosem, jako jsou například státní dluhopisy.
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„Negativně působí také odliv kapitálu ze zlatých ETF a slabší poptávka z Číny, zatímco jediným stabilizačním faktorem zůstává silná nákupní aktivita centrálních bank,“ řekl ČTK analytik XTB Jiří Tyleček. Odkazoval na burzovně obchodované fondy (ETF), které investují do zlata.
Analytici banky ING snížili výhled ceny zlata na nejbližší období. Nyní očekávají, že ve třetím čtvrtletí bude cena činit v průměru 4300 dolarů za unci a ve čtvrtém čtvrtletí 4600 dolarů za unci. Jejich předchozí odhady počítaly s cenami 4850 dolarů ve třetím čtvrtletí a 5000 dolarů za unci na konec roku.
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