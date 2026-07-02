Firmy si procházejí celkovou proměnou a zpochybňují všechna donedávna platná pravidla trhu práce. Vyčkávají, co se bude dít dál, a nyní proto shánějí daleko méně lidí než dřív. Zejména těch mladých bez zkušeností. Nejsou si totiž jisté, koho vlastně mají ve světě ovlivněném nástupem AI hledat.
„Zaměstnavatelé si pokládají otázku, jestli záleží vůbec na titulu z vysoké školy, není to teď spíše o schopnosti kandidátů se učit? Hledáme vůbec nějakou specializaci?“ říká Becky Frankiewiczová, expertka na HR a druhá nejvyšší manažerka ve vedení personální společnosti ManpowerGroup.
Frankiewiczová, která má ve skupině na starost témata AI a transformace pracovní síly, v rámci návštěvy evropských poboček zavítala na konci června i do Prahy. V rozhovoru s HN tato Američanka popisuje, do jaké míry se už skutečně umělá inteligence propsala do zaměstnanosti, jak bude vypadat trh za deset let a také které vlastnosti by měl mít ideální manažer budoucnosti.
Co se dočtete dál
- Co by měl mít manažer budoucnosti.
- Jak už dnes AI proměnila zaměstnanost.
- Co čeká trh práce za 10 let.
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