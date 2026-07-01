Konsolidovaný zisk holdingu Agrofert, který působí v zemědělství, potravinářství či chemii, loni meziročně klesl o 4,9 miliardy na 2,2 miliardy korun. Agrofert o tom ve středu informoval ČTK v tiskové zprávě. Pokles je způsobený mimořádným ziskem z roku 2024, kdy Agrofert prodal mediální skupinu Mafra, firmu Londa provozující rozhlasové stanice a pardubickou chemičku Synthesia. V porovnání se ziskem v roce 2023 dosahuje loňský zisk podobné úrovně.
Holding Agrofert v minulosti založil současný premiér Andrej Babiš (ANO). Kvůli zákonu o střetu zájmů letos v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Jako dřívější majitel pak dostal loni Babiš od Agrofert částku 4,25 miliardy korun, a to jako dividendu po zdanění. Premiér to řekl serveru iDnes.cz. Babiš uvedl, že kdyby firmu převedl do ciziny, stát z vyplacených miliard nedostane nic. Dividendu Babiš dostal předtím, než vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu.
Informaci o loňském příjmu od Agrofertu Babiš uvedl v majetkovém přiznání, které politici musejí každoročně odevzdat do konce června. „Předtím než jsem vložil firmu do fondu, mi byla vyplacena dividenda ve výši pěti miliard korun. Agrofert z toho zaplatil daň ve výši 750 milionů korun. Kdybych měl sídlo na Kypru, tak z toho stát neuvidí ani korunu,“ řekl premiér.
Tržby holdingu dosáhly loni 212,2 miliardy korun, oproti předloňskému roku je to zhruba o půl miliardy více. Dvě třetiny příjmů tvoří podle Agrofertu tržby ze zahraničí.
Agrofert loni v Česku investoval 6,1 miliardy korun. Ve všech zemích, kde koncern působí, to pak bylo 12,9 miliardy korun. Největší částka, tedy 5,3 miliardy korun, směřovala do chemického průmyslu, obnovitelných zdrojů a paliv. Do potravinářství Agrofert investoval 3,5 miliardy korun a tři miliardy do zemědělství.
Letos plánuje holding navýšení investic zhruba na 17 miliard korun. Zaměří se na zefektivnění chemické a potravinářské výroby a také na ekologizaci výroby a úspory energií.
Mezi nejvýznamnější plánované investice patří podle Agrofertu zahájení výstavby nové linky na louhované pečivo v německé společnosti Lieken Brot, zahájení projektu výroby bioplynu v podniku Ethanol Energy, dokončení výstavby nové linky na pečivo pro McDonald’s v Německu, dokončení výstavby nové porážky kuřat ve Vodňanech, pokračování výstavby nové toastové linky v Maďarsku nebo příprava výstavby nové jednotky dusičnanu amonného ve Francii. Holding také plánuje dokončit a zahájit novou výstavbu několika kravínů a dojíren v Česku a na Slovensku.
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V letošním roce očekává Agrofert zlepšení výkonnosti ve výrobě hnojiv, v segmentu speciální chemie a zpracování obnovitelných zdrojů. „V segmentu zemědělství očekáváme mírný pokles výkonnosti, a to zejména v oblasti zemědělské prvovýroby, kde se do výsledků mohou negativně promítnout relativně nízké tržní ceny rostlinných komodit a klesající cena mléka,“ uvedl Zbyněk Průša, předseda představenstva společnosti Agrofert.
Holding letos koncem března dokončil zhruba za sedm miliard korun nákup nizozemské společnosti OCI Ammonia Holding B.V., čímž získal dovozní a skladovací terminál čpavku v Rotterdamu a platformu pro distribuci čpavku zákazníkům v Evropě. Začátkem letošního června Agrofert oznámil uzavření dohody o získání 50procentního podílu ve společnosti Nitrogen Intermediate Holding. Vyčleněním svých devíti chemických firem Agrofert letos zároveň vytvořil firmu AGF Nitrogen.
Ve Sbírce listin byla ve středu zveřejněná také výroční zpráva společnosti Agrofert a.s., která zastřešuje centrální aktivity celého koncernu a poskytuje společnostem z koncernu poradenství. Tržby společnosti loni klesly o necelých 15 procent na 15,5 miliardy korun, zisk poklesl o 7,5 miliardy korun na dvě miliardy korun.
Agrofert loni zaměstnával 28 184 lidí, z toho v Česku zhruba 17 tisíc. Patří tak k největším soukromým zaměstnavatelům v tuzemsku.
To, zda Babiš vložením Agrofertu do svěřenského fondu vyhověl pravidlům zakazujícím střet zájmů, posuzuje Evropská komise, která kvůli tomu už dříve zaslala dopis českým úřadům. Opozice tento Babišův krok považuje za nedostatečný.
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