Čeští podnikatelé Michal Strnad a Pavel Tykač mají zájem o odkup části podílu, který v italském výrobci pneumatik Pirelli drží čínská společnost Sinochem. V pátek o tom informoval italský deník Corriere della Sera s odvoláním na informované zdroje.
Investoři podle zdrojů projevili zájem společně odkoupit deset až 20 procent základního kapitálu. Při současných burzovních kurzech činí tržní ohodnocení společnosti Pirelli 7,5 miliardy eur (181 miliard korun).
Jednání jsou zatím v rané fázi a klíčovou překážkou jsou rozdílné názory na ocenění společnosti mezi českými podnikateli a čínskou skupinou.
Společnost Sinochem ovládaná Pekingem je s podílem 34,1 procenta největším akcionářem Pirelli. Italská investiční společnost Camfin dlouholetého manažera společnosti Pirelli Marca Tronchetti Provery vlastní necelých 27 procent.
Řím na začátku tohoto roku uvalil na Sinochem omezení v souvislosti se sporem o správu a řízení společnosti. Vláda přitom využila takzvané zlaté pravomoci. Tak se označuje zvláštní možnost italské vlády zasahovat do transakcí týkajících se firem působících ve strategicky důležitých odvětvích. Vládě umožňuje schvalovat transakce a stanovovat podmínky, případně je vetovat.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit