V Karlových Varech se v pátek rozběhnul 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na červeném koberci se před slavnostním zahájením objevil i Petr Dvořák s manželkou. Pro někdejšího dlouholetého šéfa České televize to nebylo nic nového, z titulu své dřívější funkce jezdil na festival pravidelně.
Letos je ale na něm poprvé v nové funkci. Na konci června se i do obchodního rejstříku propsala informace ohledně společnosti Rockaway Arts, která má v majetkové struktuře festivalu majoritní podíl. V minoritním postavení jsou pak členové vedení, v čele s výkonným ředitelem Kryštofem Muchou, a dědici po prezidentovi festivalu Jiřím Bartoškovi.
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