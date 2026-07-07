Fotbal se hraje na dva poločasy po 45 minutách. Leda že by se nehrál, protože dvě tříminutové přestávky na pití rozdělí hrací čas vlastně na čtvrtiny. Mezinárodní fotbalová federace FIFA zavedla na letošním mistrovství světa tuhle novinku oficiálně kvůli vysokým teplotám. Na většině zápasů však teploměr nic extrémního neukazuje a některá utkání se dokonce hrají v klimatizovaných arénách.
Skutečný důvod pro tzv. hydratační pauzy, které výrazně zpomalují tempo hry, je tak možná někde jinde – televizním vysílatelům poskytují prostor pro reklamy.
Co se dočtete dál
- Proč vznikly tzv. hydratační přestávky.
- Jak na nich vydělávají televize.
- Jaká je jejich budoucnost.
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