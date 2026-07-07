Když se dnes mluví o vodíku, většina pozornosti směřuje k elektrolyzérům, palivovým článkům nebo budování nové distribuční a čerpací infrastruktury. Česká společnost Tedom se však vydala jinou cestou. V Jablonci nad Nisou vyvinula vlastní vodíkový motor, který je jako srdce kogenerační jednotky schopný spalovat stoprocentní vodík. Výhodou zmíněné kogenerace je schopnost vyrábět elektřinu a teplo zároveň, to palivové články neumí.

Firma, která už patří ke špičce v oblasti výroby kogeneračních jednotek na zemní plyn, chce být připravená na možný masivní vstup vodíku do energetiky. První komerční nasazení vodíkové kogenerace už chystá v Japonsku. Vedení Tedomu svou novou technologii exkluzivně představilo Hospodářským novinám.

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