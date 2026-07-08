Jeden z klíčových manažerů Radovana Vítka vede skupinu CPI Hotels více než dvacet let. Jan Kratina zažil boom hotelnictví v Česku, vleklou krizi po roce 2008 i nejtěžší léta v covidu. Teď popisuje návrat trhu ke stabilitě a růstu, otevření nového hotelu v Brně i čtyři trendy, které podle něj budou hýbat jeho oborem v příštích letech.
„Trh je dnes mnohem odolnější a rychleji vstřebává nové informace. Samozřejmě žijeme v době, kdy se nedá vyloučit nic, ale hotelnictví ukazuje, že lidé cestovat chtějí a firmy se chtějí potkávat,“ říká Jan Kratina.
Jak se daří hotelovému byznysu v polovině roku 2026?
Velmi dobře. Hotelový byznys se v posledních letech stabilizoval a dnes funguje v mnohem předvídatelnějším režimu než dříve. Je to vidět i na číslech. V prvním čtvrtletí letošního roku se v Česku ubytovalo přes čtyři miliony hostů a rostl i počet přenocování, takže nejde jen o náš interní pocit, ale o celkovou kondici cestovního ruchu. Druhé čtvrtletí je opatrnější i kvůli geopolitickému napětí na Blízkém východě, které se promítá do cestovatelské nálady, leteckého provozu i rozhodování části klientů. Nejde ale o dramatický propad, spíš o určité zpomalení po velmi silném začátku roku. Pro nás je klíčové, že se do normálu vrátily rezervační systémy na úrovni firem a velkých korporací. To znamená především konference, kongresy a větší firemní akce. Znovu vidíme dopředu. Dnes máme u kongresů a konferencí rezervační okno otevřené na několik let dopředu, což tvoří nezbytný byznysový základ, o který se můžeme opřít.
Jak se vyvíjí individuální poptávka?
Turistika a individuální klientela fungují jinak. Tam je rozhodování stále hodně flexibilní, často i na poslední chvíli. Hosté více pracují s technologiemi, porovnávají ceny a hledají nejlepší dostupnou nabídku. To je realita dnešního cestování. Pro hotely je ale podstatné, že vedle této flexibilní poptávky máme zpět pevný korporátní a kongresový základ.
Kdy nastal skutečný bod zlomu, kdy jste si řekli, že je trh zpět v plné síle?
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