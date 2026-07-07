Burzovně obchodované fondy (ETF) zažívají v posledních letech obrovský rozmach, který pokračuje i v tomto roce. Do nástrojů, s nimiž se na trhu obchoduje podobně jako s běžnými akciemi, přitékají miliardy dolarů. Jejich tvůrci navíc neustále přicházejí s novými tématy a strategiemi – například v USA už je dnes na trhu více titulů ETF než samotných akcií. Pro investory jsou přitažlivé hlavně tím, že umožňují nákup desítek či stovek firem najednou. Lze tak sázet na růst celého sektoru, aniž by bylo nutné složitě vybírat konkrétní vítěze. Které fondy letos patří mezi nejvýkonnější a proč?

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Co se dočtete dál

  • Které ETF fondy patří mezi desítku nejlepších.
  • Co mají společného.
  • Může jejich růst pokračovat i nadále a co o tom rozhodne.
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