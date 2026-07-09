Velkorysé dotace na tepelná čerpadla v Německu se výrazně sníží. Do roku 2030 se mají zkrátit o 2,1 miliardy eur (asi 51 miliard korun). Německá vláda chce šetřit a zároveň zvyšuje výdaje na obranu a bezpečnost. Vládní návrh schválil i rozpočtový výbor německého Spolkového sněmu. Nové podmínky dotací by tak měly vstoupit v platnost už 21. července. Snižování dotací ale bude postupné.
Hospodářské noviny zjistily, co na to říkají tuzemští výrobci tepelných čerpadel, pro které je Německo důležitou exportní zemí. Česko je v této oblasti výroby velmocí, proto je na takové změny na trhu citlivé.
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