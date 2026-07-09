Požár skladu v areálu bývalých Baťových závodů ve Zlíně zasáhl také oděvní společnost Alpine Pro. Firma přišla o zásoby v hodnotě půl miliardy korun. Podle majitele firmy Václava Hrbka byl ale sklad naštěstí spíše prázdnější. „Zimní kolekce postupně chodí, část jí tam tedy zůstalo, ale ty největší várky kontejnerů teprve přijdou,“ říká v rozhovoru pro HN.
Máte už vyčísleny škody na skladových zásobách?
Ty škody jsou totální. Je tam nějaká hodnota zboží a to tam všechno zůstalo. Ještě dopoledne jsme řešili, že sklad máme nahoře a že se to uhasí, maximálně bude něco začouzené, což je řešitelné. Ale pak ta budova spadla, takže tam zůstalo úplně všechno.
V jaké hodnotě bylo zboží, které tam zůstalo?
Přes půl miliardy korun. Na druhou stranu je pravda, že teď je to nižší číslo, než kolik zboží tam obvykle bývá. Máme letní a jarní kolekci v obchodech a je vyskladněna. Zimní kolekce postupně chodí, část jí tam tedy zůstalo, ale ty největší várky kontejnerů teprve přijdou. Takže jsme teď ve stavu, kdy byl sklad spíš prázdnější.
Nejen Vasky. Ve Zlíně shořely i zásoby Alpine Pro, zboží v jediném skladě firmy mělo hodnotu přes půl miliardy
Jak to máte s pojištěním?
Nějakým způsobem pojištěni jsme, ale ještě v poledne jsme si mysleli, že to nebude nic zásadního. Teď to tedy dáváme dohromady, první schůzku s pojišťovnou máme v pondělí a začínáme to teprve řešit.
Reagovali jste tím, že jste zastavili online prodej. Máte už odhad, jak dlouho to může trvat?
E-shop se vyskladňoval z toho, co bylo ve Zlíně. Teď zprovozňujeme e-shop, aby mohl prodávat alespoň to, co je v zásobách na prodejnách. Aby se zboží posílalo z prodejen. To budeme schopni pořešit odhadem do týdne. Je to ale nouzové řešení, zboží je na prodejnách méně než bylo ve skladu.
Kdy dorazí další kontejnery s oděvy?
Příští týden má dorazit asi čtyři nebo pět kontejnerů. Pro ty v tuhle chvíli hledáme, kam je uskladnit. Náhradní řešení máme přislíbeno v Přerově. Zítra se to jede vyřizovat a jedeme se na to podívat. Jsme na počátku, podepsáno nic není, ale první kontejnery půjdou asi tam. Lidi, kteří se nám o sklad starali ve Zlíně, tak tam budou asi dojíždět. Snažíme se uskladnění přicházejících kontejnerů a případné vyskladnění zboží zprovoznit, ale nechci odhadovat, jak dlouho to bude trvat. Budou to asi týdny, ale teď se expedice zastaví.
Jde teď navýšit výrobu, aby ještě do podzimu přišlo zboží, které by nahradilo to, o které jste přišli?
Řešil jsem to teď celé odpoledne s výrobci. Kvůli časovému posunu v Asii to ale nebylo jednoduché. Ale řešíme, jak zajistit, aby to, co se nám z podzimní kolekce zničilo, jsme vyrobili znovu. A případně sem to zboží dovést letecky.
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