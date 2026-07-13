Revoluce v produktivitě, nebo masové propouštění. Nebo obojí zároveň. Kolem umělé inteligence se šíří nadšení i obavy. Firmy po celém světě za ni utrácejí miliardy, jenže očekávaný růst zisků ve většině případů nepřichází. Andrej Levin, který vede technologickou divizi poradenské společnosti BCG X ve střední Evropě, vidí problém v tom, kdo transformaci ve firmách řídí. „Mnozí jsou fascinovaní samotnou technologií, nikoliv penězi, které by mohla přinést,“ říká. Vysvětluje také, proč AI sama o sobě nezvyšuje zisk a proč by čekání na dokonalejší verze AI mohlo být strategickou chybou. Popisuje, jak poznat firmy, které z umělé inteligence dokážou udělat skutečný byznys.
Nedávný spor kolem nejvýkonnějšího modelu Fable 5 od společnosti Anthropic ukázal, jak citlivé je téma bezpečnosti umělé inteligence. Firma ho po zásahu amerických úřadů dočasně stáhla, později znovu zpřístupnila v upravené podobě, aby nebyl snadno zneužitelný. Co to o vývoji AI vypovídá?
Že postupuje rychleji, než vznikají pravidla i odpovídající bezpečnostní opatření. To vidí každý, kdo se tím oborem zabývá. Vedle technologického rozměru hraje silnou roli i geopolitika. Hraje se o to, kdo bude určovat pravidla a kdo získá konkurenční výhodu. AI je dnes strategická technologie pro firmy i celé státy. Čím výkonnější modely máme, tím víc si uvědomujeme jejich rizika. Proto se otevírá zásadní otázka: uvádět nové modely co nejrychleji, nebo je nejdřív důkladně prověřit? Zatím nikdo nemá jednoznačnou odpověď.
Co se dočtete dál
- Proč jen každá desátá firma na AI skutečně vydělává.
- Jaké chyby dělají manažeři při zavádění umělé inteligence.
- Jak se připravit na dobu, kdy AI promění každou kancelářskou profesi.
- Kde umělá inteligence mění byznys nejrychleji.
- Jak AI používá sám šéf BCG X a proč některá rozhodnutí nikdy nenechá na algoritmu.
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