Tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), která je největším smluvním výrobcem čipů na světě, ve druhém čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 36 procent na rekordních 1,27 bilionu tchajwanských dolarů (842 miliard korun). Za vysokým růstem je pokračující zájem o aplikace využívající umělou inteligenci (AI). S odkazem na sdělení firmy to v pondělí uvedla agentura Reuters.
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Výsledek mírně překonal odhady analytiků, kteří podle společnosti LSEG počítali s tržbami 1,264 bilionu tchajwanských dolarů. Podrobné výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí včetně výhledu na další období firma zveřejní ve čtvrtek.
TSMC je významným dodavatelem čipů pro firmy, jako je Nvidia či Apple. Při zveřejnění výsledků za první čtvrtletí firma v dubnu předpověděla, že tržby ve druhém čtvrtletí dosáhnou 39 až 40,2 miliardy dolarů. Prognózy přitom zveřejňuje pouze v amerických dolarech, nikoli v tchajwanské měně. Částka 1,27 bilionu dolarů tchajwanských odpovídá sumě 39,62 miliardy dolarů amerických.
Za samotný červen TSMC oznámila tržby 442,68 miliardy tchajwanských dolarů, což představuje meziroční nárůst o 67,9 procenta a meziměsíční růst o 6,2 procenta. Údaje měly být původně zveřejněny už minulý pátek, zveřejnění se ale opozdilo kvůli očekávanému příchodu tajfunu Bavi. Kvůli němu byly v ten den v Tchaj-peji uzavřeny finanční trhy.
TSMC je nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností v Asii s tržní kapitalizací 1,955 bilionu dolarů (41,7 bilionu korun). Ve stručném oznámení o tržbách firma neuvedla žádné další podrobnosti ani výhled do budoucna.
Akcie TSMC obchodované na burze v Tchaj-peji v pondělí před zveřejněním údajů o tržbách posílily o jedno procento, zatímco širší akciový trh uzavřel obchodování beze změny. Od začátku letošního roku akcie společnosti vzrostly o 57 procent, což odpovídá vývoji širšího trhu.
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