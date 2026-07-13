Vrchní soud v Praze zrušil reorganizaci zadlužené solární společnosti Solek Holding SE. Plán, který v dubnu odsouhlasili věřitelé firmy a následně schválil i Městský soud v Praze, podle vrchního soudu vyvolává pochybnosti. Vrátil jej proto k opětovnému projednání prvoinstančnímu soudu. Vyplývá to z rozhodnutí vrchního soudu zveřejněného v insolvenčním rejstříku. Upozornil na něj server E15.cz.
Původně schválený reorganizační plán byl postaven na vstupu investiční firmy ENPO Group do zadlužené firmy. ENPO Group za to nabídla 30 milionů korun. Vrchní soud ovšem nyní vyhověl odvolání stovek drobných věřitelů. „Odvolatelům lze dát za pravdu, že předložený plán vyvolává pochybnosti ve vztahu k zásadě rovného postavení věřitelů a jejich co nejvyššího uspokojení,“ uvedl soud.
Odvolací soud v této souvislosti upozorňuje například na rozdělení věřitelů do skupin. Zatímco drobní nezajištění věřitelé, zejména držitelé dluhopisů, měli získat jen zhruba 1,3 procenta ze svých pohledávek, u velkých věřitelů Gomanold a Wood & Company Financial Services se má splatnost plné výše pouze odložit. Závazky vůči těmto dvěma věřitelům přitom činí přibližně 2,2 miliardy korun.
Prvostupňový Městský soud v Praze podle odvolacího soudu postupoval při schválení plánu pouze formálně a rozhodl bez řádného odůvodnění, aniž by fakticky zkoumal podmínky pro jeho schválení. Vrchní soud proto případ vrátil k opětovnému projednání.
Podobu původně schváleného reorganizačního plánu výrazně ovlivnil znalecký posudek. ENPO Group totiž původně plánovala při reorganizaci dodat do Soleku kapitálovou injekci minimálně 250 milionů korun s možností další investice až 500 milionů při zlepšení kondice firmy. Soudem nařízený znalecký posudek, který byl zveřejněn v březnu, ovšem ocenil majetek solární skupiny Solek Holding na 83 milionů korun, což je 1,5 procenta sumy, kterou Solek uvedl v insolvenčním návrhu. Investor následně svou nabídku na financování reorganizačního plánu snížil na 30 milionů korun, navíc se už nezavázal k dalším investicím.
Skupina Solek Holding SE, podnikající v obnovitelných zdrojích energie se zaměřením na solární energetiku, působí v několika evropských zemích i v Latinské Americe. Skládá se ze dvou částí – Solek Services Holding elektrárny staví a Solek IPP Holding je provozuje a spravuje. Pro dceřinou společnost holdingu Solek Czech Services věřitelé loni v listopadu schválili reorganizaci také se vstupem ENPO Group. Při reorganizaci Solek Czech Services má třeba Citibank dostat zpět celou svoji pohledávku a investoři sdružení společností Cyrrus nejméně 19 procent. Dodavatelé a nezajištění věřitelé mají nárok jen na 65 milionů z pohledávek za 3,6 miliardy Kč.
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