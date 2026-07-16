Evropská komise schválila český systém takzvaných kapacitních mechanismů pro výstavbu nových zdrojů elektřiny. Stát by tak v příštích letech měl v rámci systému garantovat investorům formou státní podpory alespoň částečnou návratnost jejich investic do nových zdrojů. Informovala o tom ve čtvrtek Evropská komise. Nastavení kapacitních mechanismů bylo jednou z priorit vlády ANO, SPD a Motoristů v energetice.
Takzvané kapacitní mechanismy se používají pro zajištění celoročního dostatku energie v sítích, a to i v dobách nejvyšší spotřeby. Stát by v těchto mechanismech, například formou aukcí, garantoval investorům podporu za zajištění zdroje elektřiny.
Stát bude moci podle rozhodnutí komise využívat kapacitní mechanismy od července po dobu deseti let. Smlouvy o podpoře s investory budou možné maximálně na 15 let. Státní podporu bude možné přidělovat stávajícím i novým zdrojům, mechanismy budou otevřené pro všechny technologie pro výrobu nebo ukládání elektřiny. Podle komise je odhadovaný rozpočet pro státní podporu až 6,2 miliardy eur (150 miliard korun). Přesná částka ale bude záviset až na výsledcích aukcí a aktuálních potřebách soustavy.
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Nastavení kapacitních mechanismů pro výstavbu nových zdrojů bylo jednou z priorit současné vlády v energetice. „Je to naprosto klíčový krok pro českou energetiku,“ řekl na jaře ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Stát dosud čekal právě na notifikace Evropské komise. Po nich by ministerstvo průmyslu mělo zahájit výběr investorů. V minulosti Havlíček hovořil o tom, že první soutěže by mohly začít v říjnu.
Po zavedení kapacitních mechanismů by se podle dřívějších informací ministerstva měly první zdroje začít stavět zhruba za dva až tři roky, první plynové elektrárny by pak mohly stát kolem roku 2031.
Mechanismy by zejména v nejbližších letech měly fungovat hlavně pro plynové zdroje, se kterými stát počítá jako s klíčovou náhradou postupně odstavovaných uhelných elektráren a tepláren. Fungovat budou ale i pro další zdroje.
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