Pro jedny jsou emisní povolenky způsob, jak zmírnit globální oteplování, pro další prostředek přispívající k likvidaci průmyslu v Evropě. Realisté spíše litují, že Evropská unie místo komplikovaného systému povolenek nemá uhlíkovou daň. Pod tlakem členských států, včetně Česka, představila Evropská komise v pátek návrhy na zmírnění systému EU ETS. Ten funguje od roku 2005 a řeší zhruba polovinu emisí v Evropě, které vytváří energetika, průmysl a aerolinky.
Co se dočtete dál
- Jak budou fungovat podpory pro chudší státy EU, včetně Česka.
- Jak to bude s bezplatnými povolenkami pro průmysl.
- Jaké je celkové vyznění dokumentu, který Evropská komise navrhla.
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