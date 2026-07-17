Pro jedny jsou emisní povolenky způsob, jak zmírnit globální oteplování, pro další prostředek přispívající k likvidaci průmyslu v Evropě. Realisté spíše litují, že Evropská unie místo komplikovaného systému povolenek nemá uhlíkovou daň. Pod tlakem členských států, včetně Česka, představila Evropská komise v pátek návrhy na zmírnění systému EU ETS. Ten funguje od roku 2005 a řeší zhruba polovinu emisí v Evropě, které vytváří energetika, průmysl a aerolinky.

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Co se dočtete dál

  • Jak budou fungovat podpory pro chudší státy EU, včetně Česka.
  • Jak to bude s bezplatnými povolenkami pro průmysl.
  • Jaké je celkové vyznění dokumentu, který Evropská komise navrhla.
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