Český start-up Learniva nabízí digitální platformu pro jednodušší zvládnutí matematiky. Tento předmět vyšel z projektu Minisčítání Českého statistického úřadu jako největší školní strašák – takto ho označila zhruba pětina žáků. Novinka na trhu výukových pomůcek přináší možnost ukázat žákům nebo rodičům chybu při řešení úlohy, pokud výsledek nevyšel správně.
Learniva na vzdělávacím trhu působí od začátku letošního roku. Její produkt s pomocí umělé inteligence analyzuje jednotlivé kroky, odhalí, kde má uživatel nejasnosti v dané látce, a vytvoří úkoly na míru k jejich odstranění.
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