Budoucnost stavebního spoření, produktu, který po tři dekády tvořil základní kámen úspor českých domácností a byl po běžném účtu nejpopulárnějším bankovním nástrojem, je v současnosti minimálně nejistá. Počet nových smluv dlouhodobě klesá a i vzhledem ke stále se zvyšující finanční gramotnosti Čechů, kteří častěji volí moderní investiční produkty, nic nenasvědčuje obratu. To vede stavební spořitelny k zásadní proměně jejich fungování a také k uvažování nad tím, zdali by nemělo v rámci stavebního spoření dojít ke změně zákona.
Co se dočtete dál
- Jakého čistého zhodnocení můžete u stavebního spoření aktuálně dosáhnout při využití všech bonusů.
- Proč stavební spořitelny masivně opouštějí trh s hypotékami a na jaký typ úvěrů se nyní zaměřují.
- Jakou novou roli sehrají instituce v přidělování státních dotací na energetické úspory domácností.
- Na jaké další životní situace kromě bydlení by se mohly úvěry podle chystaných plánů nově vztahovat.
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