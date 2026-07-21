Budoucnost stavebního spoření, produktu, který po tři dekády tvořil základní kámen úspor českých domácností a byl po běžném účtu nejpopulárnějším bankovním nástrojem, je v současnosti minimálně nejistá. Počet nových smluv dlouhodobě klesá a i vzhledem ke stále se zvyšující finanční gramotnosti Čechů, kteří častěji volí moderní investiční produkty, nic nenasvědčuje obratu. To vede stavební spořitelny k zásadní proměně jejich fungování a také k uvažování nad tím, zdali by nemělo v rámci stavebního spoření dojít ke změně zákona.

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Co se dočtete dál

  • Jakého čistého zhodnocení můžete u stavebního spoření aktuálně dosáhnout při využití všech bonusů.
  • Proč stavební spořitelny masivně opouštějí trh s hypotékami a na jaký typ úvěrů se nyní zaměřují.
  • Jakou novou roli sehrají instituce v přidělování státních dotací na energetické úspory domácností.
  • Na jaké další životní situace kromě bydlení by se mohly úvěry podle chystaných plánů nově vztahovat.