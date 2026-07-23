Americká technologická společnost Alphabet, jejíž součástí je i Google, zveřejnila výsledky svého hospodaření za druhé čtvrtletí roku 2026. Obrat firmy vzrostl meziročně o 24 procent na 119,8 miliardy dolarů (2,53 bilionu korun). Hlavním tahounem byla cloudová divize, jejíž obrat meziročně vzrostl o 82 procent.
Společnost v tomto období zaznamenala čistý zisk ve výši 112,1 miliardy dolarů (2,37 bilionu korun), tedy trojnásobek zisku ve stejném období loňského roku. Většina z této částky, 98 miliard dolarů, však představuje zhodnocení investic Alphabetu, převážně do společností Anthropic a SpaceX.
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