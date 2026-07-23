Vládní většině se podařilo ve sněmovně schválit velkou novelu stavebního zákona, vyhráno ale ještě nemá. Předloha má v nejbližších dnech dorazit do Senátu, kde panuje jiné rozložení sil než v dolní komoře. Opoziční senátoři navíc kromě snahy vrátit celý zákon poslancům nebo prosadit alespoň některé změny hovoří také o ústavní stížnosti kvůli nedodržení legislativních pravidel. Pokud by uspěli, může stavební zákon potkat podobný osud jako v roce 2017 zákon o elektronické evidenci tržeb.
Co se dočtete dál
- Co chce na stavebním zákonu ještě změnit opozice s obcemi.
- Proč může zákon způsobit velké škody.
- Jaké vidí senátoři důvody k ústavní stížnosti.
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