Cesta k budování vlastní firmy přes střežení bran Pražského hradu není v českém byznysu zrovna obvyklá. Zhruba před deseti lety se na ni vydal Pavel Martínek a výsledkem je Mandario, výrobce parfémů a kosmetiky s ročními tržbami přesahujícími půl miliardy korun a klienty jako Manufaktura či Ryor. „V jednu chvíli jsem se rozhodl vsadit vše na jednu kartu, prodat byt a peníze z něj použít na rozjezd společnosti na zelené louce,“ říká v rozhovoru pro HN.
Martínek v něm mimo jiné popisuje začátky, kdy nabízel vzorky parfémů v šatnách hradní stráže nebo jedl jen „čínské polívky“, aby měl na výplaty zaměstnancům. Kromě toho popsal i důvody, proč už by do firmy nikdy nepustil cizí investory a jak moc kvalitní parfémy lze v Česku – oproti například Francii či Itálii – vyrobit.
Jak se voják hradní stráže dostane k míchání parfémů a kosmetice?
K hradní stráži jsem šel po vojně, protože jsem po střední škole – kde jsem byl takovým vyhublým outsiderem – nevěděl, co se životem. Službou v armádě jsem si chtěl dokázat, že jsem chlap. Sloužil jsem tam šest a půl roku. K parfémům mě přivedla úplná náhoda – moje máma dostala k Vánocům vzorkovník s asi stovkou vůní. Fascinovalo mě to a začal jsem je nabízet kamarádům a známým. První parfémy jsem prodával kolegům vojákům přímo v šatně: položil jsem kufřík se vzorky na stůl a doufal, že si toho někdo všimne. Tehdy se ve mně zlomil mindset státního zaměstnance, který chce u armády zůstat dvacet let kvůli výsluze. Začal jsem číst knížky o podnikání a poslouchat motivační nahrávky, protože jsem chtěl být časově i finančně svobodný.
Co se dočtete dál
- Proč musel Pavel Martínek v začátcích svého byznysu prodat vlastní byt.
- Jaké známé tuzemské značky si dnes u Mandaria nechávají vyrábět kosmetiku.
- V čem spočívá největší úskalí při zakázkovém vývoji a míchání zcela nové vůně.
- Z jakého důvodu majitel úspěšné firmy striktně odmítá vstup cizího investora.
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