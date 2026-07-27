Byznys nejen českých technologických firem prochází kvůli AI ráznou proměnou. Éra, kdy byla hodnota vývojářů měřena počtem napsaných řádků kódu nebo hloubkou znalosti programovacího jazyka, končí. Umělá inteligence se totiž z experimentálního doplňku rychle stala základní vrstvou, která určuje rychlost vývoje, mění efektivitu, produktivitu i nabírání nových zaměstnanců v předních tuzemských IT firmách.
Vyplývá to z odpovědí jejich představitelů v rozsáhlé anketě HN. Ti momentálně řeší, jak hluboko do interních procesů umělou inteligenci integrovat. Podle Huberta Palána, zakladatele a CEO společnosti Productboard, která vyvíjí software pro produktové manažery, už nejde o nahrazování lidí, ale o radikální zrychlení cesty od nápadu k hotovému řešení.
„AI pomáhá rychleji porozumět potřebám zákazníků a připravit kvalitní podklady pro rozhodování,“ vysvětluje Palán s tím, že u vývojářů v Productboardu pozorují díky AI nástrojům zhruba dvojnásobný nárůst produktivity.
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