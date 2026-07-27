Asociace jazykových škol definitivně neuspěla proti více než pětimilionové pokutě, kterou jí dal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za to, že svým členům stanovila minimální ceny, se kterými se mohou hlásit do výběrových řízení.
To, že se asociace dopustila nezákonného protisoutěžního jednání, Nejvyšší správní soud potvrdil už letos v březnu. Asociace se ještě ale pokoušela dosáhnout snížení pokuty. Ani s tím však nyní neuspěla. Její stížnost proti výši sankce definitivně zamítl minulý pátek.
Co se dočtete dál
- Jak se na to přišlo?
- Jak asociace argumentovala proti výši pokuty?
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