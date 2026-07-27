Asociace jazykových škol definitivně neuspěla proti více než pětimilionové pokutě, kterou jí dal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za to, že svým členům stanovila minimální ceny, se kterými se mohou hlásit do výběrových řízení.

To, že se asociace dopustila nezákonného protisoutěžního jednání, Nejvyšší správní soud potvrdil už letos v březnu. Asociace se ještě ale pokoušela dosáhnout snížení pokuty. Ani s tím však nyní neuspěla. Její stížnost proti výši sankce definitivně zamítl minulý pátek.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak se na to přišlo?
  • Jak asociace argumentovala proti výši pokuty?

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.