Pravidla pro povinné příspěvky k penzijnímu spoření pro lidi v rizikových profesích jsou příliš složitá, vyplývá z průzkumu Unie zaměstnavatelských svazů a KB Penzijní společnosti mezi firmami. Zpřesnění jejich výkladu by přivítalo přes 40 procent společností. Zhruba 22 procent firem pak uvedlo, že si o příspěvek požádala jen půlka zaměstnanců, kteří na něj mají nárok. Podle zaměstnavatelů by proto bylo vhodné, aby se pravidla zjednodušila.
Příspěvek se týká od začátku roku zaměstnanců, kteří pracují v takzvané třetí kategorii rizika a jsou ohroženi na zdraví vibracemi, velkou fyzickou zátěží nebo teplem a chladem. Těch je zhruba 113 tisíc. Patří mezi ně třeba montážní dělníci, svářeči, skladníci, nástrojáři nebo ošetřovatelky a sestry. Zaměstnavatel jim musí na penzijní spoření každý měsíc poslat částku ve výši čtyř procent hrubé mzdy.
Co se dočtete dál
- Jakou zkušenost mají firmy s povinným příspěvkem k penzijku pro náročné profese.
- Proč si někteří zaměstnanci o příspěvek nepožádali.
- V čem firmy vidí prostor pro zlepšení.
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