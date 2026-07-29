Pravidla pro povinné příspěvky k penzijnímu spoření pro lidi v rizikových profesích jsou příliš složitá, vyplývá z průzkumu Unie zaměstnavatelských svazů a KB Penzijní společnosti mezi firmami. Zpřesnění jejich výkladu by přivítalo přes 40 procent společností. Zhruba 22 procent firem pak uvedlo, že si o příspěvek požádala jen půlka zaměstnanců, kteří na něj mají nárok. Podle zaměstnavatelů by proto bylo vhodné, aby se pravidla zjednodušila.

Příspěvek se týká od začátku roku zaměstnanců, kteří pracují v takzvané třetí kategorii rizika a jsou ohroženi na zdraví vibracemi, velkou fyzickou zátěží nebo teplem a chladem. Těch je zhruba 113 tisíc. Patří mezi ně třeba montážní dělníci, svářeči, skladníci, nástrojáři nebo ošetřovatelky a sestry. Zaměstnavatel jim musí na penzijní spoření každý měsíc poslat částku ve výši čtyř procent hrubé mzdy. 

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Co se dočtete dál

  • Jakou zkušenost mají firmy s povinným příspěvkem k penzijku pro náročné profese.
  • Proč si někteří zaměstnanci o příspěvek nepožádali.
  • V čem firmy vidí prostor pro zlepšení.

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