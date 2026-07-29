Moderní prostory, tlumená hudba, žádné čekání, speciální fyzio místnost připomínající top vybavenou posilovnu a také žádná zubní vrtačka. První česká specializovaná longevity klinika, kterou pod značkou HX Clinic otevřel letos na jaře jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský, má za sebou první tři měsíce provozu a první získané klienty.
„Analýzu podle povolání zatím nemáme, ale je to zhruba 60 procent mužů a 40 procent žen. Nejčastější jsou ročníky 1977 až 1986. Vidíme dvě vrstvy. Mladší klienti si jdou ověřit fyzickou výkonnost a ptají se, co dělat, aby zůstali zdraví „navždy“. Druhá skupina začíná kolem padesátky,“ popisuje zkušenosti její výkonný ředitel a spoluzakladatel Jiří Paseka, když ukazuje uspořádání kliniky a jednotlivé ordinace.
V nich během vstupního vyšetření klient stráví postupně až tři dny a má se o svém zdraví a kondici dozvědět maximum. Nechybí ani zubař, jenž se zaměřuje na případné zastřené dlouhodobé záněty, které ovšem mohou mít dopady do celkového zdraví. „Vrtačku tady ale nenajdete. Není to naše zaměření a hlavně její zvuk je natolik pronikavý, že bychom ji nedokázali utlumit tak, aby nerušila v celém prostoru,“ usmívá se Jiří Paseka. Základní principy a vznik kliniky popisuje s Markem Jančou, který je šéfem její strategie, dlouholetým investičním manažerem Křetínského EP Group a longevity evangelistou.
Jak Daniela Křetínského napadlo vytvořit první českou specializovanou longevity kliniku?
Jiří Paseka (JP): Napadlo nás to před dvěma lety s Danem v podstatě z nouze. Neustále jsme pro někoho ze svého okolí sháněli tu správnou péči. Neříkám nejlepší, ale prostě správnou. A dělali jsme to v tom klasickém českém neformálním módu – přes kamarády a známé, protože víte, že tenhle nefrolog je špička a tamten kardiolog v Motole taky. Tak nás napadlo, jestli by se to celé nedalo institucionalizovat. A pak přišla klíčová myšlenka, kterou měl v hlavě Dan: „Pojďme lidem místo léčení vnést řád do té chaotické snahy o zdravý životní styl.“ Každý něco víme o jídle, spánku nebo cvičení, ale jsou to jen fragmenty. Dan chtěl, abychom lidem řekli, jak to mají dělat, aby je to nestálo zbytečný čas a aby to nedělali špatně. Stavěli jsme celý program částečně pro sebe, ale byla by škoda ho neotevřít veřejnosti a neukázat, že dlouhodobý zdravý život začíná mnohem dřív, než se objeví nemoc.
Takže klient číslo jedna je Daniel Křetínský? Jak je vše nastaveno byznysově?
JP: Ano a my ostatní z týmu jsme si pochopitelně testovacím provozem prošli sami také. Dan má v tuto chvíli ve společnosti stoprocentní majoritu.
Vy jste lékař, ale vaší pravou rukou při nastavování kliniky byl Marek Janča z EPH. Co svedlo dohromady doktora a investičního manažera?
JP: Když jsme začali s Danem uvažovat o zařízení, které by skutečně obsloužilo potřeby v oblasti strategické péče o zdraví, věděli jsme, že musí stát na multidisciplinaritě, datech a exaktní vědě. Poprosili jsme proto Danův tým o analytiky a přišel Marek, který je zároveň sám entuziastou do zdravého životního stylu.
Marek Janča (MJ): Když se ke mně doneslo, co se chystá, řekl jsem si, že je to skvělé, ale musí to být připraveno opravdu důkladně. Sám jsem tehdy pro sebe řešil co nejlepší nastavení životního stylu a zároveň exaktního hlídání zdraví a zjistil jsem, že v Česku neexistuje funkční model. Člověk si musel sám dělat kurátora, vybírat z deseti různých míst a prevencí a skládat si takový přístup jako puzzle. Chtěli jsme proto vše udělat maximálně exaktně a na jednom místě.
Kde jste hledali inspiraci? Existuje ve světě nějaký benchmark?
MJ: Byla to kombinace dvou zdrojů. Jednak jsme sledovali různé špičkové kliniky v zahraničí, naším oblíbencem je například Peter Attia (kanadsko-americký autor a výzkumník v oblasti longevity – pozn. red.). Pochopitelně ne všemu na internetu se dá věřit, takže jsme šli také k primárním zdrojům. Studoval jsem články v Nature nebo Science a zjišťoval, jestli to, co se tvrdí, dává medicínsky smysl.
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