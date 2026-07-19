Výbor pro nákup Evropy. Tak prestižní britský týdeník The Economist nadepsal svůj rozsáhlý text o nové generaci byznysových lídrů kontinentu. Píše v něm o tom, že zatímco se politici a úředníci v Bruselu pravidelně oddávají diskusím o nutnosti stvořit „evropské šampiony“ pomocí nových regulací, v reálném světě byznysu se tito lídři už dávno našli. A vyjmenovává tři miliardáře, mezi nimi i brzy nejbohatšího Čecha Daniela Křetínského.

The Economist jeho, italského bankéře Andrea Orcela a francouzského technologického magnáta Xaviera Niela označuje jako dravé vyjednavače, kteří tvoří nejužší „výbor pro nákup Evropy“. Křetínský, Orcela a Niel podle časopisu určují tempo evropské hospodářské konsolidace.

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  • Jak The Economist popisuje Daniela Křetínského.
  • Jakou mu prorokuje budoucnost.
  • Co říká o jeho infrastrukturní hře.
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